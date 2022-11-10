شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يبدأ الاستعداد لمباراة أسوان في كأس الرابطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد لاعبى فريق غزل المحلة بقيادة اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني إلى التدريبات الجماعية عقب الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق مؤخراً ، أستعدادا لمواجهة أسوان ضمن مباريات الدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة .

ويسعى اليوناني بابا فاسيليو إلى رفع الكفاءة البدنية و الفنية للاعبين خلال المرحلة المقبلة للاستمرار في تقديم مباريات قوية والتأهيل الى دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة وحصد أكبر عدد من النقاط في بطولة الدورى المصرى الممتاز و تحقيق مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة .

وأسفرت قرعة الدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة عن مواجهة غزل المحلة مع أسوان والمقرر إقامتها يوم 19 من الشهر الجارى والتي ستقام على ستاد أسوان في تمام الساعة الثالثة عصراً.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد مرور 3 جولات ، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مواجهة، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلوا هدفين، تحت قيادة اليونانى بابا فاسيليو.



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تدريب غزل المحلة (2)



تدريب غزل المحلة (3)



تدريب غزل المحلة (4)



تدريب غزل المحلة (5)



تدريب غزل المحلة (6)



تدريب غزل المحلة (7)



تدريب غزل المحلة (8)



تدريب غزل المحلة (9)



تدريب غزل المحلة (10)