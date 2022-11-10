شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يستعين بتدريبات إضافية لدخول حسابات كولر بالأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ محمد محمود لاعب وسط الأهلي إلى خوض تدريبات بدنية إضافية من أجل رفع فورمته البدنية، واستعادة مستواه المعهود ودخول حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وابتعد محمد محمود عن المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية، حيث يخوض تدريباته مع فريق الشباب مواليد 2001 خلال الفترة الحالية، تنفيذا لوجهة نظر الجهاز الفني حتى يستعيد اللاعب فورمته البدنية.

ويفاضل محمد محمود لاعب وسط الأهلى بين عدة عروض خلال الفترة الحالية من أجل اختيار العرض الأنسب للرحيل عن القلعة الحمراء فى الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع الفريق الأحمر منذ بداية الموسم الحالى.

واستقر محمد محمود على خطوة الرحيل من الأهلى على سبيل الإعارة فى يناير المقبل، من أجل الحصول على فرصة واستعادة مستواه قبل العودة مجددا للأهلى بنهاية الموسم الحالى من أجل المشاركة معه فى المباريات الرسمية.

ويوجد أكثر من نادٍ يهتم بالتعاقد مع محمد محمود أبرزهم الاتحاد السكندرى وفيوتشر والبنك الأهلى والمقاولون العرب، لكن يفاضل اللاعب بين العروض التى ستساعده على المشاركة بشكل أساسى من أجل استعادة مستواه المعهود قبل الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

ولم يشارك محمد محمود فى أى مباراة رسمية منذ قدوم السويسرى مارسيل كولر، فى ظل تركيز المدرب السويسرى مع مجموعة محددة من اللاعبين لرفضه تدريب عدد كبير من اللاعبين من أجل التركيز مع المجموعة الأساسية، على أن ينضم باقى اللاعبين للتدريبات تباعا.