شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يبدأ مهمته الجديدة مع أسوان الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ أيمن الرمادي، المدير الفني الجديد لفريق أسوان مهمته مع الفريق ابتدا من الأحد القادم استعدادا لمواجهة المحلة في كاس الرابطة.

وأصدر نادي أسوان بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه:" صرح الشافعي صالح، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي، بأن إدارة النادي تلقت اتصالا من المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول أيمن الرمادي، أكد من خلاله موعد وصوله إلى أسوان، للاستلام مهام منصبه رسميا".

وأضاف:" أنه من المقرر أن يصل الرمادي إلى أسوان، مساء السبت المقبل الموافق 12 نوفمبر الجاري، بعدما تعذر وصوله اليوم الخميس، كما كان مقررا له حتى يتسنى له إنهاء كافة إجراءات ارتباطاته بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

وتابع:" استقر أيمن الرمادي على تشكيل الجهاز الفني المعاون له، حيث يتكون من محمد سعد مدربا عاما، وإسلام يوسف مدربا لحراس المرمى، أما المعد البدني جاري اختياره".

وواصل:" حمادة السيد مستمر كما هو في منصبه مدربا، وهيثم الفيل مدرب مساعد، وكريم فهمي محللا للأداء مع استمرار الجهازين الإداري والطبي كما هو".

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يقود الجهاز الفني الجديد بقيادة أيمن الرمادي، تدريبات الفريق اعتبارا من الأحد القادم الموافق 13 نوفمبر الجاري، وذلك استعدادا لمواجهة غزل المحلة، بالدور التمهيدي لكأس الرابطة المصري، يوم السبت 19 من الشهر الجاري بإستاد أسوان.

وكان فريق أسوان، قد أقال مدربه السابق ربيع ياسين، بعد خسارة أول ثلاث جولات في بطولة الدوري المصري الممتاز.