شكرا لقرائتكم خبر عن باناثانيكوس يعتذر عن عدم السماح لـ بلال مظهر بالانضمام لمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر ، اعتذاراً من نادي باناثانيكوس اليوناني عن عدم السماح للاعبه بلال مظهر لمعسكر الفراعنة الحالي باستاد الدفاع الجوي، بداعي ارتباطه في معسكر مع فريقه الحالي.

وأنطلق اليوم الخميس، معسكر منتخب الشباب مواليد 2003 تحت قيادة مدربهم محمود جابر على استاد الدفاع الجوي، والذى يتخلله مباراتين وديتين أمام بنين استعدادا لكأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر فبراير من العام المقبل.

فيما قرر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب، استبعاد الثلاثي عبد الرحمن رشدان وماجد هاني ويوسف حسن من المعسكر الحالي بسبب الإصابة.

كما تلقى الجهاز الفني لمنتخب الشباب اعتذارا من مصطفي أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني وصلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي لارتباطهما بمباريات رسمية، فيما اعتذر عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الالماني عن المعسكر للإصابة.