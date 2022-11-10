شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسى ومازن العربى يتأهلان لدور الـ 64 الرئيسى بكأس العالم لسلاح السيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل كل من زياد السيسي ومازن العربي إلى دور الـ 64 الرئيسي بكأس العالم لسلاح السيف، والتي تستضيفها الجزائر العاصمة في الفترة من 10 حتى 13 نوفمبر الجاري.

واستطاع زياد السيسي التأهل إلى دور الـ 64 الرئيسي بعد فوزه على المجري تاماس جلجوزي بنتيجة 15-10، بينما تأهل مازن العربي بعد تغلبه على زميله أدهم معتز بنتيجة 15-14.

واستهل زياد السيسي مشواره في البطولة بتحقيق 4 انتصارات من أصل 6 مباريات دور المجموعات ثم فاز في دور الـ 128 الغير رئيسي على التونسي محمد بن منصور بنتيجة 15-5.

كما فاز مازن العربي في دور المجموعات في مباراتين من أصل 6 مباريات، ثم تغلب على الياباني هابيكي كاتو بنتيجة 15-14.

وتقام مباريات دور ال 64 الرئيسي بعد غد السبت، حيث يلتقي مازن العربي مع المصنف الثاني على البطولة ساندرو بزادزي بينما يواجه زياد السيسي الفرنسي بيبي إليوت المصنف الرابع عشر على البطولة.