شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يفوز على الحمام بثنائية نظيفة استعداداً للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سموحة على الحمام بثنائية نظيفة خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بملاعب سموحة.

ويستعد سموحة لإستئناف بطولة الدوري الممتاز المتوقفة حالياً بسبب قمة المناخ التي تستضيفها مصر الفترة الحالية ثم ودية المنتخب الوطني أمام بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري بالكويت.

سجل ثنائية سموحة في ودية الحمام ، حسين فيصل في الدقيقة ٣٧ من الشوط الاول ، وأضاف محمد نادى الهدف الثاني في الدقيقة ١٧ من الشوط الثاني.

وحرص طارق العشري المدير الفني لفريق سموحة على الاطمئنان على لاعبي الفريق وجاهزيتهم للارتباطات المقبلة في بطولة الدوري التي يستهلها الفريق السكندري بمواجهة قوية أمام الإسماعيلي.

وقرر العشري منح لاعبي سموحة راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة غداً ، الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء السبت المقبل لمواصلة الاستعداد للارتباطات المقبلة.

ويبحث طارق العشري عن مباراتين وديتين وطلب إقامتهما أمام الاتحاد السكندري يومي 23 و24 نوفمبر الجاري في أخر "بروفات" إستعدادات سموحة لمنافسات بطولة الدوري.