شكرا لقرائتكم خبر عن كلاتنبرج يعقد جلسة "زووم" مع الحكام لتقييم الأداء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الإنجليزي مارك كلاتنبرج،، رئيس لجنة الحكام فى الساعات الماضية جلسة بالفيديو "زووم" مع حكام الدوري، لمناقشة وتقييم الأداء التحكيمي، خلال الفترة الماضية.

وحرص كلاتنبرج على منح الحكام بعض التعليمات من خلال ملاحظاته على الأداء في أول ثلاث جولات من الدوري، كما شرح بعض اللقطات التي أحدثت جدلا في الشارع الرياضي.

حضر الجلسة أحمد أبو العلا مدير إدارة الحكام وسكرتير عام اللجنة، والذى قدم نصائحه للحكام في الفترة المقبلة، ووضع برنامجا مكثفا لتطوير الأداء في فترة التوقف لاستغلالها على الوجه الأكمل.

كما حضر محمد فاروق وتامر دري عضوا لجنة الحكام والمكلفين بادارة اللجنة خلال تواجد كلاتنبرج في قطر لتحليل كاس العالم.



اجتماع كلاتنبرج بالحكام بتقنية الزووم



اجتماع كلاتنبرج بالحكام بتقنية الزووم