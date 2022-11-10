شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضمن لقب بطولة أفريقيا للأسكواش "رجال وسيدات" فى المنافسات الفردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت البعثة المصرية نتائجها المتميزة في المنافسات الفردية ببطولة أفريقيا للاسكواش، التي تقام اليوم بزيمبابوي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبمشاركة 15 دولة أفريقية.

وضمنت مصر لقب الرجال والسيدات بتأهل 4 لاعبين مصريين إلى المباراة النهائية حيث جاءت نتائج المصريين في الدور نصف النهائي كالتالي:

- فوز كنزي أيمن على الجنوب أفريقية أليكسا بينار بنتيجة 3-0.

- فوز منه وليد على لاعبة جنوب أفريقيا ليزويل مولر، بنتيجة 3-1.

- فوز خالد لبيب على مواطنه سيف الشناوي بنتيجة 3-2.

- فوز ياسين الشافعي على نظيره ديوالد فان لاعب جنوب أفريقيا، بنتيجة 3-2.

ومن المقرر أن تقام المباريات النهائية غدا الجمعة بعدما ضمنت مصر اللقب.

يذكر أن منتخب مصر للسيدات وكذلك منتخب الرجال، قد حققا بطولة أفريقيا، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب جنوب أفريقيا للرجال وكذلك السيدات، بنفس النتيجة، شوطين مقابل شوط.