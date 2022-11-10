رسميا.. الاتحاد السنغالي يجدد عقد أليو سيسيه

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم مساء اليوم الخميس، عن تمديد عقد المدرب أليو سيسيه المدير الفني، حتى عام 2024، قبل أيام من التواجد في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

وتستضيف قطر نسخة المونديال المقبلة خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

وكشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تجديد تعاقد أليو سيسيه في حضور مسئولي الاتحاد وذلك بعدما قاد أسود التيرانجا للتتويج لأول مرة ببطولة أمم إفريقيا 2021 على حساب منتخب مصر في النهائي، بالإضافة إلى التأهل لنهائيات كأس العالم.

وحصل أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، على لقب أفضل مدرب في القارة السمراء، في حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2022 الذي أقيم قبل أشهر في مدينة الدار البيضاء المغربية.