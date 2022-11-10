90 ألف دولار للأهلي بعد اختيار بدر بانون في قائمة المغرب للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - يحصل النادي الأهلي علي مبلغ مالي قدره 90 ألف دولار وهو الحد الأدني بعد تواجد المغربي بدر بانون ضمن قائمة منتخب بلاده الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتقرر حصول نادي قطر القطري الذي يلعب له بدر بانون في الوقت الحالي علي مبلغ 90 ألف دولار أيضا ليصل مجموع ما سيتقاضاه الأهلي والنادي القطري إلي 190 ألف دولار ويزيد المبلغ إذا تأهل المنتخب المغربي إلي دور الستة عشر ويزيد في كل يصعد فيه أسود الأطلسي إلي الأدوار النهائية.

وفي وقت سابق قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا توزيع مبلغ 209 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج توزيع الأرباح علي الأندية.

ووفقا لما أقره فيفا فإنه سيتم تعويض الأندية عن كل يوم بقي فيه أحد لاعبيها في بطولة كأس العالم بمبلغ 10 الاف دولار في اليوم الواحد بما في ذلك أيام التحضيرات الرسمية للبطولة لكن بشرط وحيد وهو أن يكون اللاعب قام بتمثيل النادي في آخر موسمين.