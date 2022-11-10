موكوكو يطرق أبواب قائمة أصغر 10 لاعبين في تاريخ كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

جذب يوسوفا موكوكو، لاعب بروسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا الشاب، الأنظار بعد أن أصبح قريبًا من اقتحام قائمة أصغر 10 لاعبين في تاريخ كأس العالم.

وفاجأ هانزي فليك، مدرب منتخب ألمانيا، الجميع باستدعاء موكوكو لقائمة المانشافت التي ستنافس على لقب مونديال قطر 2022، المقرر أن يبدأ يوم 20 نوفمبر الجاري.

وساهم موكوكو في 10 أهداف خلال 13 مباراة خاضها مع بروسيا دورتموند في الموسم الجاري من الدوري الألماني، إذ أحرز 6 أهداف، وصنع 4 لزملائه.

ولم يلعب موكوكو أي مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، ويبلغ من العمر 17 لاعبًا و355 يومًا فقط.

ويحتفل لاعب بروسيا دورتموند بعيد ميلاده الـ18 يوم افتتاح كأس العالم.

وفي حال شارك في أي مباراة خلال المونديال، الذي ينتهي يوم 18 ديسمبر المقبل، فإنه سيكون أصغر لاعب في تاريخ ألمانيا يلعب مباراة بكأس العالم.

ويلعب منتخب ألمانيا ضمن المجموعة الخامسة في كأس العالم، التي تضم إلى جانبه منتخبات إسبانيا، واليابان، وكوستاريكا.

ولكن بعيدًا عن سجلات تاريخ منتخب ألمانيا، فإن موموكو قد ينضم أيضًا إلى قائمة أصغر 10 لاعبين في تاريخ كأس العالم بشرط أن يسجل أول مشاركاته خلال دور المجموعات.

وسيبدأ موكوكو كأس العالم قطر 2022 بعمر 18 عامًا بالضبط، وفي حال شارك أمام اليابان (23 نوفمبر الجاري)، أو إسبانيا (27 من نفس الشهر)، أو كوستاريكا (1 ديسمبر المقبل) فإنه سيصبح ثامن أصغر لاعب شارك في مباراة مونديالية عبر التاريخ.

وسيكسر وقتها لاعب بروسيا دورتموند الشاب رقم البرازيلي كارفالو ليتي، الذي شارك بعمر 18 عامًا و25 يومًا.

أما لو جاءت مشاركة موكوكو في دور الـ16 مع تأهل منتخب ألمانيا كمتصدر المجموعة الخامسة، فإنه سيلعب يوم 5 ديسمبر المقبل، وسيكون عمره وقتها 18 عامًا و25 يومًا، وبالتالي سيعادل الرقم.

أما إذا جاءت مشاركة موكوكو في دور الـ16 مع تأهل منتخب ألمانيا كوصيف للمجموعة أو في باقي الأدوار الإقصائية حتى نهاية البطولة، فإنه وقتها سيحتل المركز التاسع في قائمة أصغر اللاعبين، الذي يحتله حاليًا المكسيكي مانويل روساس، بعد مشاركته بعمر 18 عامًا و86 يومًا.

وتشهد قائمة أصغر 10 لاعبين في تاريخ البطولة 5 لاعبين أفارقة، علمًا بأن موكوكو من أصول كاميرونية.

قائمة أصغر 10 لاعبين في تاريخ كأس العالم

10- كريستيان إريكسن

إريكسن نجم منتخب الدنمارك هو عاشر أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم، بعدما شارك بعمر 18 عامًا و120 يومًا في مباراة هولندا ضمن نسخة 2010.

9- مانويل روساس

روساس لاعب منتخب المكسيك السابق هو تاسع أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم، إذ شارك ضد فرنسا بعمر 18 عامًا و86 يومًا في نسخة 1930.

8- كارفالو ليتي

ليتي، لاعب منتخب البرازيل السابق، هو ثامن أصغر لاعب في تاريخ المونديال، بعمر 18 عامًا و25 يومًا عندما لعب أمام يوغوسلافيا في نسخة 1930.

7- ريجوبيرت سونج

سونج، لاعب منتخب الكاميرون سابقًا، هو سابع أصغر لاعب يشارك في كأس العالم، بعمر 17 عامًا و348 يومًا، حينما لعب أمام السويد في مونديال 1994.

6- بارثلميو أوجبيتشي

بارثلميو أوجبيتشي، لاعب منتخب نيجيريا السابق، هو سادس أصغر لاعب يشارك في المونديال، بعمر 17 عامًا و241 يومًا أمام الأرجنتين في نسخة 2002.

5- بيليه

الأسطورة البرازيلي بيليه هو خامس أصغر لاعب يشارك في مباراة بكأس العالم، بعمر 17 عامًا و234 يومًا أمام الاتحاد السوفيتي في نسخة 1958.

4- سالومون أولمبي

سالومون أولمبي، لاعب منتخب الكاميرون سابقًا، يحتل المركز الرابع في قائمة أصغر لاعب شارك في كأس العالم، بعمر 17 عامًا و184 يومًا، بعد مشاركته ضد النمسا في نسخة 1998.

3- فيمي أوبابونمي

فيمي أوبابونمي، لاعب منتخب نيجيريا السابق، هو ثالث أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم، إذ لعب ضد إنجلترا في نسخة 2002 بعمر 17 عامًا و100 يوم.

2- صامويل إيتو

صامويل إيتو، لاعب منتخب الكاميرون السابق، هو ثاني أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم، حيث لعب بعمر 17 عامًا و98 يومًا ضد إيطاليا في نسخة 1998.

1- نورمان وايتسايد

يعتبر نورمان وايتسايد، لاعب منتخب أيرلندا السابق، أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم، عندما شارك بعمر 17 عامًا و41 يومًا ضد يوغوسلافيا في نسخة 1982.