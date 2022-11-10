تريزيجيه ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لودية بلجيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن محمد غرابة المدير الإداري للمنتخب الوطني، اليوم الخميس، انضمام محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون التركي إلى معسكر الفراعنة.

ويخوض منتخب مصر معسكرًا خلال فترة التوقف الحالية في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري بالكويت.

وأكد غرابة أن تريزيجيه يشارك في مران المنتخب الذي انطلق في الخامسة مساء اليوم باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة عن قائمة المحترفين إلى جانب لاعبي فيوتشر وبيراميدز المختارين للمعسكر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان فيتوريا أعلن قائمة المنتخب المحلية وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد عواد (الزمالك)، محمود جاد (المصري).

خط الدفاع: عمر جابر (الزمالك)، أكرم توفيق (الأهلي)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، حسام عبد المجيد (الزمالك)، محمود علاء (الاتحاد)، خالد صبحي (الاتحاد السكندري)، حسين السيد (المصري)، عبد الله جمعة (الزمالك).

خط الوسط: حمدي فتحي (الأهلي )، مروان عطية (الاتحاد السكندري)، إمام عاشور (الزمالك)، محمود حمادة (فاركو)، محمد مجدي قفشة (الأهلي)، عمرو السيسي (الزمالك)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، طاهر محمد طاهر (الأهلي)، أحمد عبدالقادر (الأهلي)، مصطفي عبد الرءوف "زيكو" (حرس الحدود).

خط الهجوم: مروان حمدي (المصري)، محمد شريف (الأهلي)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).