السعودية تتعادل مع بنما وديا استعدادا للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تعادل المنتخب السعودي مع نظيره البنمي 1 / 1، اليوم الخميس، في مباراة دولية ودية استعدادا لمنافسات كأس العالم لكرة القدم في قطر والتي تنطلق يوم 20 من نوفمبر الجاري.

وتقدم منتخب بنما في الدقيقة الثامنة عن طريق إسماعيل دياز، قبل أن يدرك المنتخب السعودي التعادل عن طريق هيثم عسيري في الدقيقة 37.

وتمثل هذه المباراة التجربة قبل الأخيرة للفريق قبل خوض غمار منافسات كأس العالم، كما يختتم بها معسكره المقام في أبوظبي لتعود البعثة إلى الرياض حيث تخوض الودية الأخيرة يوم 16 من الشهر الجاري أمام منتخب كرواتيا.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، حيث يستهل مبارياته بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر الجاري قبل أن يواجه بولندا والمكسيك يومي 26 و30 من الشهر ذاته على الترتيب.