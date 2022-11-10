الاتحاد السكندرى ينتظم فى معسكر مغلق بالقاهرة يتخلله مباريات ودية

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم لاعبو الاتحاد السكندرى فى معسكر مغلق بالقاهرة خلال الأسبوع المقبل استعداداً لعودة الدورى المصرى الممتاز المتوقف فى الفترة الحالية لانشغال المنتخب الوطنى بمواجهة بلجيكا الودية.

وقرر الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفنى للفريق السكندرى دخول اللاعبين فى معسكر مغلق يتخلله بعض المباريات الودية من أجل زيادة حالة التركيز والانسجام بينهم.

ومنح الصربي زوران اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غداً الجمعة لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس والاطمئنان على أسرهم على أن يعودوا لاستنئاف المران بعد غدً السبت.

فى سياق متصل قرر زوران رفع الحمل البدنى للاعبى زعيم الثغر عقب العودة لاستئناف التدريبات على ملاعب النادي بسموحة استعدادا لخوض مباريات الدورى العام بالاضافة الى مباريات كأس الرابطة والدور السادس عشر.

وقرر زوران وضع برنامج تدريبى لاعداد لاعبى الفريق، حيث يخوض اللاعبون تدريباتهم على فترتين في التاسعة صباحا و الخامسة مساءا استعداد للدورى .

وسادت حالة من الرضا لدى الجهاز الفنى واللاعبين عقب انضمام خماسى الفريق الى المنتخبات الوطنية، حيث انضمام الثلاثى محمود علاء و مروان عطية وخالد صبحى الى المنتخب المصرى الاول.

كما انضم الانجولى مابولولو الى منتخب بلاده و انضم عبد الله نصيب الى المنتخب الاردنى وانضم عبد الغنى محمد الى المنتخب الاوليمبى فى سابقة تعد الاولى منذ فترة طويلة لانضمام عدد كبير من لاعبى الفريق للمنتخبات.

ويتصدر الاتحاد السكندرى جدول المسابقة بالعلامة الكاملة ٩ نقاط من ثلاث انتصارات على اسوان والداخلية و طلائع الجيش ويسعى زوران لتحقيق الرباعية فى اللقاء المقرر له امام غزل المحلة على استاد الاسكندرية بالاسبوع الخامس عقب تأجيل مباراته امام الأهلى بالاسبوع الرابع.