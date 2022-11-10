شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الرجال يشارك في معسكر فيفا بقطر لإعداد حكام المونديال..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الحكم الدولى محمود أبو الرجال، اليوم الخميس، لمعسكر الفيفا للحكام الذين وقع عليهم الاختبار للمشاركة بكأس العالم قطر 2022 ، ومن المقرر أن يستمر المعسكر بضعة ايام قبل اجراء اختيارات اللياقة البدنية وتحديد الحكام المؤهلين للمشاركة في الحدث العالمي.

ويعد الحكم الدولي المصري المساعد محمود أبو الرجال من أفضل المساعدين ضمن حكام القارة السمراء، ويعتمد عليه فى البطولات القارية والعالمية وظهر بمستوى متميز للغاية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر، حتى نال إشادة وثقة الجميع داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف ولجنة الحكام الرئيسية به.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة الحكام التي ستشارك في إدارة مباريات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمير الى 18 ديسمبر، ويظهر فيها المصرى محمود أبو الرجال المساعد الدولى الممثل الوحيد للتحكيم المصرى في المونديال.

وتضم قائمة الحكام التى أعلن عنها الاتحاد الدولى فيفا 36 حكماً للساحة، و69 حكماً مساعداً و24 حكم فيديو، حيث تم اختيار هؤلاء الحكام بالتنسيق مع الاتحادات القارية.