شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لودية بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر، إنضمام محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون التركي إلى معسكر منتخب مصر المقام بالقاهرة في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري بالكويت ،وأكد غرابة أن تريزيجيه يشارك في مران اليوم الذي انطلق في الخامسة مساءً باستاد القاهرة.

على صعيد مختلف، قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري لمعسكر المنتخب الوطني المقام حالياً لتعويض غياب محمود متولي مدافع الأهلي الذي غادر معسكر المنتخب للإصابة في العضلة الخلفية .

وجاء إستدعاء مدافع الاتحاد بعد تعذر انضمام ياسر إبراهيم مدافع الأهلي للمنتخب بعد شعور الأخير بحالة من الإجهاد ، وتواصل منتخب مصر مع مسئولو الأهلي وتم الاتفاق على استبعاد ياسر إبراهيم وعدم انضمامه للمنتخب بسبب شعوره بالإجهاد.