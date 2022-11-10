شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. رياضة الإسكواش بدأت فى سجون لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد أصل ظهور رياضة الإسكواش فى القرن التاسع عشر فى سجون لندن إلا أنه في القرن العشرين، ازدادت شعبية اللعبة فى العديد من المدارس والنوادي والأفراد الذين قاموا ببناء ملاعب اسكواش، ولكن بدون أبعاد محددة.

كما يوجد العديد من أنواع الاسكواش التي يتم لعبها في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن النسخة الدولية من الرياضة أصبحت الشكل المهيمن. في الولايات المتحدة، كان يتم لعب نوع مختلف من الاسكواش يعرف بالكرة الصلبة بشكل تقليدي باستخدام كرة أقوى وملاعب مختلفة الأحجام.

و تمتلك مصر نجوم عديدة فى اللعبة على مدار التاريخ و هم أحمد برادة و عمرو شبانة و رامى عاشور و كريم درويش سابقا وحاليا ، على فرج و مصطفى عسل و نور الشربينى و نوران جوهر .