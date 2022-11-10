شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنهى اتحاد الكرة الجدل حول تغيير لائحة مباراة السوبر المحلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات ، الجدل الدائر حول تغيير لائحة كأس السوبر المصري عن السنوات الماضية، لافتا إلى أن السوشيال ميديا وراء هذا اللغط.

س: هل تم تغيير لائحة السوبر المصري؟

ج : أكد عامر حسين أن اللائحة لم تتغير كما أنها مطبقة منذ 4 سنوات بإقامة اللقاء بين بطل الدوري ووصيف بطولة كأس مصر وليس وصيف الدوري.

س : ما سبب هذا اللغط؟

ج : عامر حسين قال ان كل فترة يحدث لغط في هذه الأمور بسبب السوشيال ميديا، وتابع أن هذا اللبس حدث من أحد رؤساء اللجان السابقة، لكن أؤكد أنه لم يتم تغيير لائحة كأس السوبر المصري من 4 سنوات ولا نفكر في تغييرها.

س : ما الدليل على عدم تغيير اللائحة؟

ج : أوضح عامر حسين أن الأهلي واجه المصري من قبل في الإمارات على لقب السوبر وكان المصري وصيفا للكأس وأيضا لعب الأهلي مع طلائع الجيش أيضا في كأس السوبر وكان الأخير وصيفا للكأس".

س: متى تعود المسابقات المحلية بعد فترة التوقف الحالية؟

ج : تحدث عامر حسين عن عودة المسابقات المحلية، حيث قال: "بطولة كأس الرابطة تقام يوم 19 نوفمبر ثم تلعب 3 مؤجلات للدوري يوم 23 ثم كأس مصر يومي 26 و27 نوفمبر، ثم يعود الدوري يوم 30 نوفمبر، ويخطط الاتحاد لإنهاء بطولة الكأس في فبراير المقبل.