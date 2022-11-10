شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الأهلي يستغل الإجازة في أداء مناسك العمرة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعته بياسر ابراهيم زميله بالفريق من تواجدهما بالمسجد النبوي، كما نشر محمد عبد المنعم مدافع الأهلي صورة من تواجده أيضا بالمسجد النبوي، بعدما استغلوا فترة الإجازة لأداء مناسك العمرة.

من ناحية أخرى، كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن جهاز جديد تم تثبيته بملعب التتش الخاص بتدريب الفريق الأحمر، ونشر كولر فيديو عبر حسابه الشخصي على فيس بوك وعلق: تم الآن تثبيت جهاز ضربات الرأس في ملعب التدريب الخاص بنا، لقد جربته والآن يمكن للاعبين تحسين لعب ضربات الرأس!.

ويعود مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى إلى القاهرة الأحد المقبل بعد قضاء إجازته فى سويسرا مُستغلاً فترة الراحة التى حصل عليها الفريق بدءاً من يوم الأربعاء الماضي حتى الأحد المقبل بسبب توقف الدورى.

وكان كولر قد ناقش مع جهازه المعاون بالأهلى عدة أمور خاصة بفريق الكرة خلال الفترة المقبلة، وعقد كولر جلسة خاصة مع معاونيه على هامش مران الثلاثاء الماضى من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة عقب الراحة التى تقرر حصول اللاعبين عليها.