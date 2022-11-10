شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الرابطة ومباراة المقاولون فرصة بيرسي تاو لاستعادة مكانه بتشكيل الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد بيرسي تاو جناح الأهلي بقوة لاستعادة مكانه في تشكيل الأهلي الأساسي خلال الفترة المقبلة، بعدما حرمته الإصابة بشد في العضلة الأمامية بنهاية الموسم الماضي ومطلع الموسم الحالي في المشاركة الأساسية، قبل أن يعود للمشاركة تدريجيا تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

ويحاول بيرسي تاو استغلال ارتباطات الأهلي القادمة في بطولتي كأس مصر بدءا من مباراة المقاولون في نهاية نوفمبر الجاري، ثم بطولة كأس رابطة الأندية من أجل استعادة مستواه المعهود والعودة للمشاركة الأساسية مع الفريق الأحمر.

وشارك بيرسي تاو احتياطيا في مباراة أسوان وكذلك مباراة الداخلية، ولكنه لم يستعيد مستواه الذي كان عليه في بداية الموسم الماضي حتى الآن.

وسافر بيرسي تاو إلى جنوب إفريقيا لقضاء فترة الراحة التي حصل عليها الأهلي خلال فترة توقف الدوري الحالية وفقا لأجندة شهر نوفمبر الجاري الدولية.