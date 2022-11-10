شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة سيدات اليد أمام الكونغو فى بداية مشوار بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لسيدات كرة اليد أمام نظيره الكونغو بنتيجة 21/20 ، فى إطار منافسات بطولة أفريقيا التى تستضيفها السنغال خلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر الجارى .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب سيدات اليد غدا الجمعة مع تونس فى السادسة مساء والمغرب فى الثانية ظهر الأحد قبل أن يختتم الدور الأول بمواجهة غينيا يوم الإثنين فى نفس التوقيت.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: أمينة عاطف ومي جمعة وشيماء صبري وشهد الشواربي وسهيلة خالد وفرح الشاذلي وليلى هيثم وملك طلعت ونهى أيمن وسارة يحيى ومنة الله سيد وشهد حسام وأمينة هشام ويارا هاني ومريم عمر وكنزي حاتم وتقى كامل.

ويرأس البعثة أيمن صلاح مدير المنتخبات القومية باتحاد كرة اليد، ومعه رامي عبد اللطيف مدير فني ووليد ابو العطا مدرب ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى وإيمان مرجان مدير إداري ومنة الله بدوي أخصائي علاج طبيعي وحازم حامد محلل أداء.