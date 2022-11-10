شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثي يستغل الإجازة في السفر إلى تونس قبل الانتظام في مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن نادي الزمالك، فرصة الإجازة التي حصل عليها لاعبو الزمالك حتى الاثنين المقبل، في السفر إلى تونس، ونشر المثلوثي صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام من تواجده في تونس.



حمزة المثلولي 2



حمزة المثلولي

فى سياق متصل يخضع لاعبو الزمالك لقياس وزن عقب عودة الفريق للتدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل بعد انتهاء فترة الراحة التى بدأت اليوم الخميس، حيث طلب فيريرا من اللاعبين المحافظة على أوزانهم عن طريق الالتزام بالأطعمة الصحية وعدم الإفراط فى تناول الأكلات التي تحمل سعرات حرارية عالية، ما يؤثر بالسلب على الجانب البدنى.

ويجهز فيريرا برنامجا خاصا للفريق استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، فى إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وطالب فيريرا من جهازه متابعة حالة كل اللاعبين المصابين من أجل معرفة مراحل شفائه من الإصابة ومدى قدرته على العودة قبل استئناف المباريات المقبلة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.