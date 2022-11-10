7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - علق حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على الشائعات التى ترددت بشأن عدم انضمام ياسر إبراهيم لصفوف منتخب مصر، وكذلك الرد على تسببه فى استبعاد كريم فؤاد لاعب الأهلى من قائمة الفراعنة خلال معسكره الحالى استعدادا لمواجهة بلجيكا الودية.
وقال حازم إمام، فى تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت 2": "هناك أحاديث خرجت باتهام لجهاز لمنتخب مصر بالتسبب في إصابة محمود متولى، وهو كلام غير حقيقى وتحدثت عنها مع طبيب المنتخب ونفى وجود تنسيق بخصوص أحمال معينة تخص محمود متولي، ولدينا جهاز طبي على أعلى مستوى".
يفاضل محمد محمود لاعب وسط الأهلى بين عدة عروض خلال الفترة الحالية من أجل اختيار العرض الأنسب للرحيل عن القلعة الحمراء فى الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع الفريق الأحمر منذ بداية الموسم الحالى.
واستقر محمد محمود على خطوة الرحيل من الأهلى على سبيل الإعارة فى يناير المقبل، من أجل الحصول على فرصة واستعادة مستواه قبل العودة مجددا للأهلى بنهاية الموسم الحالى من أجل المشاركة معه فى المباريات الرسمية.
تقرر عقد جلسة خاصة بين مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ولجنة التخطيط للكرة بالنادي عقب عودة المدرب السويسري من إجازته التي يقضيها حالياً في بلاده خلال توقف الدوري ، حيث تعقد اللجنة التى يترأسها محسن صالح جلسة مع المدير الفني لمناقشة بعض الملفات الخاصة بفريق الكرة .
ويعود كولر للقاهرة الأحد المقبل بعد قضاء أجازته في سويسرا مُستغلاً فترة الراحة التى حصل عليها الفريق بدءاً من يوم الأربعاء الماضي حتى الأحد المقبل بسبب توقف الدوري .