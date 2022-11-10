7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - علق حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على الشائعات التى ترددت بشأن عدم انضمام ياسر إبراهيم لصفوف منتخب مصر، وكذلك الرد على تسببه فى استبعاد كريم فؤاد لاعب الأهلى من قائمة الفراعنة خلال معسكره الحالى استعدادا لمواجهة بلجيكا الودية.

وقال حازم إمام، فى تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت 2": "هناك أحاديث خرجت باتهام لجهاز لمنتخب مصر بالتسبب في إصابة محمود متولى، وهو كلام غير حقيقى وتحدثت عنها مع طبيب المنتخب ونفى وجود تنسيق بخصوص أحمال معينة تخص محمود متولي، ولدينا جهاز طبي على أعلى مستوى".