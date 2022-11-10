شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعلن استقدام جهاز لتحسين ضربات الرأس لدى لاعبي الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن إقدام إدارة الكرة بناديه على تثبيت جهاز ضربات الرأس داخل ملعب مختار التتش، من أجل استخدامه في تحسين ضربات الرأس عند لاعبي الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة.

ونشر كولر فيديو عبر حسابه على تويتر خلال تجربته لجهاز ضربات الرأس وعلق عليه: " تم الآن تثبيت جهاز ضربات الرأس في ملعب التدريب الخاص بنا، لقد جربته والآن يمكن للاعبين تحسين لعب ضربات الرأس!".

ويتواجد كولر في سويسرا حاليا لقضاء فترة الراحة التي حصل عليها الأهلي قبل عودته للتدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل استعداد للمباريات القادمة.

وحصل لاعبو الأهلي على أجازة لمدة 5 أيام بدءا من أمس الأربعاء وحتى الأحد المقبل ضمن برنامج التحضير لخوض منافسات الدوري.