شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم خطف اعتزالها الدولى قلوب الجماهير فى الرياضات المختلفة بعامين متتاليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضات المختلفة البعيدة عن كرة القدم على مدار علميين متتاليتين 2021,2022 إعتزال دولى لنجوم مؤثرة فى عالم الرياضة سواء الجماعية أو الفردية .

أحمد الأحمر فى كرة اليد

أعلن مؤخرا نجم كرة اليد أحمد الأحمر الإعتزال الدولى بعد كتابة تاريخا مشرفا لكرة اليد من خلال تحقيق 5 ألقاب أفريقيا من أصل 10 مشاركات، والمشاركة فى 9 بطولات عالم، فضلا عن المشاركة فى 4 دورات أولمبية، آخرها تحقيق المركز الرابع فى طوكيو 2020.

أحمد الأحمر هو صاحب أكبر عدد من البطولات القارية مع نادى واحد وهو الزمالك، بتحقيقه 13 بطولة قارية معه، وهو الهداف التاريخى لكأس العالم للأندية، كما حقق العديد من الألقاب الفردية فى كل البطولات التى شارك فيها سواء مع الأندية أو منتخب مصر، وتنوعت مابين أفضل ظهير أيمن، وأفضل لاعب، وهداف البطولة، وفى أغلب البطولات جمع بين الثلاثة ألقاب، بالإضافة إلى رجل المباراة اللقب الذى يحققه فى أغلب المباريات التى شارك فيها ولو لدقائق معدودة، سواء محلية أو قارية أو عالمية.

عبد الله عبد السلام فى الطائرة

فيما أعلن عبد الله عبد السلام نجم الكرة الطائرة فى النادى الأهلى والذى يعد من أبرز صانعى الألعاب على مدار سنوات طويلة لما حققه من إنجازات على الصعيد المحلى و الدولى اعتزاله الدولى شهر يوليو من العام الماضى.

يمتلك عبد السلام مسيرة حافلة بالإنجازات مع الفراعنة قبل إعلان اللعب الدولى مؤخرا .

و أكد عبد السلام على حصوله على لقب بطولة أفريقيا 6 مرات و2 ألعاب أفريقية وفضية ألعاب عربية ، فضلا عن المشاركة فى أولمبياد بكين 2008 .

محمد إيهاب فى رفع الأثقال

فيما أعلن محمد إيهاب بطل رفع الاثقال ،الأوليمبى الحاصل على ميدالية أولمبية فى ريو دو جانيرو علي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اعتزاله اللعبة فى شهر يونيو الماضى بعد إلغاء فئه وزنى (81 كجم) من الأولمبياد القادمة باريس 2024 .

وكتب محمد ايهاب علي صفحته ..

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ..

الحمد لله اليوم أترك السباق كلاعباً، و بكامل إرادتى ليس ضعفاً ولا تخاذلاً ولكن من أجل ثقتكم الغاليه فى وعودى والميثاق المبنى على الصدق و الإطار الذى عودتكم ان ترونى فيه و إحتراماً لنفسى أنسحب بعد إلغاء فئه وزنى (81 كجم) من الأولمبياد القادمه باريس 2024 ،

قطار الأرقام لا يتوقف و الوقت ليس فى صالحى لتغيير مسارى و قد ينتفع به غيرى فى التجهيزات .. هذا ومن أجل صحتى النفسيه نكتفى بهذا القدر من المحاوله ...

نحمد الله على مدار خمسه عشر عاماً داخل عرين المنتخب القومى المصرى شاركت فيهم ب( ٦ موازين) دوليه توّجت فى جميعهم .. أعطانا الله فيهم من القوة والصبر للنجاه من حروب عظيمه وتحقيق قدر كبير من الطموحات كانت على أرض الواقع مستحيله .