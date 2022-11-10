شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يرتدى الزى الأحمر أمام تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر وتونس في الجولة الثانية من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عاما، عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء.

ويواجه منتخب مصر للناشئين نظيره التونس غدا الجمعة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة على استاد 5 جويليه في الجزائر.

وحضر الاجتماع الفني وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري بصفته عضو اللجنة المنظمة لبطولة شمال أفريقيا، وأحمد سامي المدير الإداري لمنتخب مصر للناشئين.

ويختتم منتخب مصر مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.