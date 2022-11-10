شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج ينسحب من بطولة سنغافورة للاسكواش بسبب إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت رابطة المحترفين للاسكواش، انسحاب علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، من بطولة سنغافورة المفتوحة، والمقرر إقامتها خلال الفترة بين 15 إلى 20 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار وهو ما يضعها بفئة البطولات الذهبية.

ويأتي انسحاب علي فرج بسبب عدم تعافيه حتى الآن من إصابة الركبة التي تعرض لها في بطولة أمريكا المفتوحة الشهر الماضي ، مما أجبره على الانسحاب من المباراة النهائية أمام دييجو إلياس بعد نقطتين فقط.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال الأسبوع الجارى، وحافظ البطل المصرى علي فرج لاعب وادى دجلة على صدارة التصنيف العالمي للأسبوع الرابع على التوالى، فيما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارتها لتصنيف السيدات بعد تتويجها ببطولة أمريكا فى النسخة الأخيرة.

استقر النيوزيلندي بول كول فى المركز الثاني خلف البطل المصري على فرج، حيث كان بول كول قد ودع منافسات بطولة أمريكا من الدور ربع النهائي، واستقر مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي بالمركز الثالث، وحل محمد الشوربجي لاعب إنجلترا فى المركز الرابع، فيما تراجع البيروفي دييجو إلياس إلى المركز الخامس.

وتراجع طارق مؤمن إلى المركز السابع ليحل مروان الشوربجي بدلاً منه في المركز السادس، وتقدم فارس الدسوقي إلى المركز الثامن، وتراجع زاهد سالم إلى المركز التاسع.