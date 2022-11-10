شكرا لقرائتكم خبر عن علام والدرندلي وعامر حسين يمثلون اتحاد الكرة في كونجرس "فيفا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتوجه جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، خالد الدرندلي نائب رئيس المجلس وعامر حسين عضو مجلس الإدارة إلى قطر أواخر الأسبوع المقبل، من أجل حضور كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويحضر الثلاثي مباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين منتخبي قطر والإكوادور، ومباراة أخرى بمنافسات المونديال يوم 21 نوفمبر، قبل عودتهم إلى القاهرة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى 3 دعوات من من نظيره الدولي "فيفا"، من أجل حضور افتتاح كأس العالم.

من ناحية أخرى علق حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على الشائعات التى ترددت بشأن عدم انضمام ياسر إبراهيم لصفوف منتخب مصر، وكذلك الرد على تسببه فى استبعاد كريم فؤاد لاعب الأهلى من قائمة الفراعنة خلال معسكره الحالى استعدادا لمواجهة بلجيكا الودية.

وقال حازم إمام، فى تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت 2": "هناك أحاديث خرجت باتهام لجهاز لمنتخب مصر بالتسبب في إصابة محمود متولى، وهو كلام غير حقيقى وتحدثت عنها مع طبيب المنتخب ونفى وجود تنسيق بخصوص أحمال معينة تخص محمود متولي، ولدينا جهاز طبي على أعلى مستوى".

تابع: "بعد إصابة متولي، فيتوريا طلب ياسر إبراهيم، وتواصل محمد غرابة المدير الإداري مع مسئولي الأهلي، وتم إخطارنا من قبل جهاز الأهلي أن ياسر إبراهيم خاض أحمال بدنية عالية لأن الفريق سيحصل على راحة، وبعد إبلاغ فيتوريا بالأمر تراجع فيتوريا عن ضم ياسر وطلب ضم لاعب آخر".

وأردف: "هناك لاعبون من فيوتشر وبيراميدز سينضمون للمنتخب في الفترة المُقبلة، وكان يحتاج لاعبا في هذا الوقت لحل هذه المشكلة قبل انضمام لاعبي بيراميدز وقبل خوض مباراة بلجيكا، ولكن خوض ياسر بأحمال عالية كان سببا في عدم ضمه لاسيما وأن اللاعب كان من الصعب التدرب ليومين مع المنتخب لذا فضل ضم لاعب آخر".

وتعرض محمود متولي لإصابة في العضلة الخلفية في معسكر المنتخب تسببت في استبعاده من قائمة المنتخب واستدعاء خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري بدلًا منه.

وعن سبب استبعاد كريم فؤاد من المنتخب شدد: "ليس لي دخل في اختيارات اللاعبين وكيف أتدخل في خيارات المدرب مع العلم أن هناك 8 لاعبين انضموا للمنتخب من الأهلي، وهذا الكلام عيب لأن المدرب حصل على الدوري السعودي والدوري البرتغالي كيف أتدخل في اختياراته؟ والجمهور يردد أحاديث بدون وجه حق لأنه لا يعرف كيف تدار الأمور وهذا الكلام لا يحدث".