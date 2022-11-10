شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يراقب دوليو الزمالك مع المنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك لاعبو الفريق الأبيض المنضمين لقائمة المنتخب الوطنى بقيادة مواطنه روى فيتوريا، قبل ودية الفراعنة وبلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجارى بالكويت.

ويضع فيريرا 7 لاعبين تحت المنظار وهم : محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو عماد السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، لمتابعة مدى قوة شخصيتهم على المستوى الدولى.

فى سياق متصل يخضع لاعبو الزمالك لقياس وزن عقب عودة الفريق للتدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل بعد انتهاء فترة الراحة التى بدأت اليوم الخميس، حيث طلب فيريرا من اللاعبين المحافظة على أوزانهم عن طريق الالتزام بالأطعمة الصحية وعدم الإفراط فى تناول الأكلات التي تحمل سعرات حرارية عالية، ما يؤثر بالسلب على الجانب البدنى.

ويجهز فيريرا برنامجا خاصا للفريق استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، فى إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وطالب فيريرا من جهازه متابعة حالة كل اللاعبين المصابين من أجل معرفة مراحل شفائه من الإصابة ومدى قدرته على العودة قبل استئناف المباريات المقبلة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.