استقالة جماعية لمجلس إدارة الإفريقي التونسي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مجلس إدارة النادي الأفريقي التونسي، اليوم الخميس، عن تقديم استقالة جماعية عقب فشل الفريق في التأهل إلى دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ونشرت إدارة النادي برئاسة يوسف العلمي قرار استقالتها في بيان إلى الجماهير، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأرجعت قرارها إلى "النتائج الرياضية الأخيرة المخيبة برغم الجهود المبذولة".

وتلقى الافريقي هزيمة مفاجئة وسط جماهيره أمس الاربعاء بهدف نظيف أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني على الرغم من التعادل سلبيا في مباراة الذهاب للدور التمهيدي الأخير لمسابقة كأس الكونفيدرالية، ليفشل بذلك في بلوغ دور المجموعات.

وذكر مجلس الإدارة المستقيل إنه سيلتزم بضمان استمرارية التسيير اليومي للنادي على وتيرته العادية إلى حين تسليم الأمانة على النحو المطلوب حِفاظا على صورة النادي وعلى مصالحه الإدارية والمالية والقانونية والرياضية وعلى وحدة الصف.

ويعاني الأفريقي بطل أفريقيا عام 1991 والمنافس التقليدي للترجي التونسي، من مشاكل مالية وإدارية متراكمة منذ عدة مواسم كانت سببا في تواضع أدائه في مسابقة الدوري الممتاز وفي ابتعاده عن المنافسة الجدية على الألقاب في المسابقات الأفريقية.