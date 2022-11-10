موكوكو على أعتاب رقم تاريخي مع ألمانيا في المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

بات الشاب يوسوفا موكوكو، نجم بروسيا دورتموند، المنضم إلى قائمة منتخب ألمانيا المشاركة في كأس العالم 2022، على موعد مع رقم تاريخي في البطولة.

وقدم موكوكو مستويات مميزة مع بروسيا دورتموند في الدوري الألماني لهذا الموسم، إذ لعب 13 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 4 آخرين، ما يعني أنه ساهم في 10 أهداف للفريق الأصفر والأسود بالمسابقة.

هذا التألق دفع هانزي فليك، مدرب منتخب ألمانيا، لاستدعاء موكوكو ضمن قائمة المانشافت التي ستخوض منافسات كأس العالم هذا الشهر.

وجاء قرار فليك رغم أن موكوكو لم يلعب أي مباراة دولية مع منتخب ألمانيا من قبل.

ويبلغ موكوكو من العمر 17 عامًا و355 يومًا، وسيحتفل بعيد ميلاده الـ18 يوم افتتاح كأس العالم 2022، 20 نوفمبر الجاري.

وحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، فإنه حال شارك موكوكو مع ألمانيا في أي مباراة من مونديال قطر، فإنه سيكون أصغر لاعب في تاريخ المانشافت يشارك في مباراة بتاريخ كأس العالم.

وأوضحت الشبكة أن موكوكو سيكون أول لاعب يشارك في مباراة مع ألمانيا في البطولة بعمر 18 عامًا.

ويلعب منتخب ألمانيا ضمن المجموعة الخامسة في كأس العالم، التي تضم إلى جانبه منتخبات إسبانيا، واليابان، وكوستاريكا.