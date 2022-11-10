بيكيه يجيب.. هل يفكر في رئاسة برشلونة حاليًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

ألمح جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة السابق، إلى إنه سيقوم بالترشح لرئاسة النادي الكتالوني في المستقبل، ولكنه "سيركز على بعض الأشياء الأخرى" بشكل فوري بعد اعتزاله.

وأعلن اللاعب الإسباني الدولي اعتزاله اللعب، هذا الأسبوع، بعد أن توج بثمانية ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة للفوز بكأس العالم وبطولة أمم أوروبا مع المنتخب الإسباني.

وعلى عكس زملائه السابقين تشافي وأندريس إنييستا، على الأرجح لن يسير بيكيه في طريق التدريب، ولكنه كشف أن رئاسة النادي شيئا سيدرسه في المستقبل.

وقال بيكيه عبر موقع "تويتش"، "متأكد أن هذا الأمر سيروق لي في وقت ما، ولكن ليس في الفترة الحالية".

وأضاف "عدم التدرب بشكل يومي سيمنحني الفرصة للتركيز على أشياء أخرى. في المستقبل، سنرى، ولكني قلت إنني أود مساعدة النادي على زيادة إمكاناته إلى أقصى حد".

ولم يكن بيكيه قادرا على المشاركة في المباراة التي فاز بها فريقه على أوساسونا 2 / 1 يوم الثلاثاء الماضي، بعد حصوله على البطاقة الحمراء، وهو على دكة البدلاء، بين الشوطين، ولكنه ودع كامب نو في المباراة التي فاز بها فريقه على ألميريا 2/صفر في وقت سابق.