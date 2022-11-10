إعلان قائمة المغرب لكأس العالم.. انضمام بانون وعودة حمدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، اليوم الخميس قائمة أسود الأطلس النهائية استعدادًا لبطولة كأس العالم 2022، والتي شهدت عودة عبدالرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة السعودي.

ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضًا منتخبات بلجيكا، وكندا، وكرواتيا.

ويبدأ منتخب المغرب مشواره في مونديال قطر يوم 23 نوفمبر الجاري بملاقاة كرواتيا في الجولة الأولى.

ويشارك منتخب أسود الأطلس في المونديال للمرة السادسة في تاريخه.

وشهدت القائمة عودة حمدالله بعد غياب طويل عن المنتخب العربي، بسبب خلافات مع وحيد خليلوزيتش.

كما شهدت القائمة، التي ضمت 26 لاعبًا، انضمام بدر بانون، مدافع الأهلي السابق وقطر القطري الحالي، وحكيم زياش، نجم تشيلسي.

في المقابل، لم يختر الركراكي أشرف بنشرقي، جناح الزمالك السابق والجزيرة الإماراتي الحالي.

قائمة المغرب لبطولة كأس العالم

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، رضا التكناوتي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزرواي، نايف أكرد، رومان سايس، أشرف داري، يحيى عطية الله، بدر بانون، جواد ياميق.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، أمين حارث، سليم أملاح، عبدالحميد الصابيري، سفيان بوفال، عبدالصمد الزلزولي، حكيم زياش، زكريا بوخلال، إلياس الشاعر، يحيى جبران.

خط الهجوم: يوسف النصيري، بلال خنوس، وليد شديرة، عبد الرزاق حمدالله.