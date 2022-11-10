شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يستغل الإجازة لأداء مناسك العمرة برفقة زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى فترة الراحة التى حصل عليها لاعبو الأهلى خلال فترة توقف الدورى الحالية، فى السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

ونشر ربيعة صورا عبر حسابه الشخصى على إنستجرام جمعته بزوجته من داخل الطائرة والحرم المكى.

ويعود مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى إلى القاهرة الأحد المقبل بعد قضاء إجازته فى سويسرا مُستغلاً فترة الراحة التى حصل عليها الفريق بدءاً من يوم الأربعاء الماضي حتى الأحد المقبل بسبب توقف الدورى.

وكان كولر قد ناقش مع جهازه المعاون بالأهلى عدة أمور خاصة بفريق الكرة خلال الفترة المقبلة، وعقد كولر جلسة خاصة مع معاونيه على هامش مران الثلاثاء الماضى من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة عقب الراحة التى تقرر حصول اللاعبين عليها.