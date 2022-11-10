الامارات | مدرب ويلز: بايل ليس جاهزاً 100%

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألمح مدرب منتخب ويلز لكرة القدم روب بايج ان النجم المخضرم غاريث بايل قد لا يكون جاهزاً بدنياً لخوض ثلاث مباريات في تسعة أيام خلال دور المجموعات في مونديال قطر 2022، وذلك خلال اعلان تشكيلة من 26 لاعباً ستخوض الحدث الكبير. وكان بايل ملهماً في قيادة ويلز إلى المونديال الثاني في تاريخها بعد 1958.

دخل ابن الـ33 عاماً من مقاعد البدلاء ليسجل هدف تعادل بالغ الاهمية لفريق لوس أنجليس أف سي الأميركي، ساهم باحرازه لقب كأس أم أل أس بركلات الترجيح السبت الماضي. لكن مشاركة حامل لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، كانت ضئيلة منذ انتقاله إلى الولايات المتحدة في يونيو، بسبب الاصابات.

قال بايج عن جناح ريال مدريد الإسباني وتوتنهام الإنكليزي السابق "ليس جاهزاً بنسبة 100% حالياً. هل خاض دقائق كافية كما نرغب؟ على الارجح كلا. لكن هذا الأمر لا يقلقني".

وتابع بايج الذي حل بدلاً من النجم السابق راين غيغز المتهم بالاعتداء على صديقته "اثبت مراراً انه عندما يرتدي قميص ويلز، بصرف النظر عن الدقائق التي يخوضها على الصعيد المحلي، كان دائماً منتجاً". أضاف "في المناسبات الكبرى سيتألق ويستمتع. سيؤثر على المجريات عندما يقرأ مدربو المنتخبات الأخرى اسمه على ورقة المباراة". وتشارك ويلز للمرة الثانية في المونديال، بعد بلوغها ربع نهائي نسخة 1958. تلعب المصنفة 19 عالمياً في مجموعة ثانية تضم إنكلترا وإيران والولايات المتحدة، بعد ان حلت ثانية في مجموعتها الأوروبية الخامسة وتأهلت بفوزها في الملحق على أوكرانيا 1-0.

وعما اذا كان قادراً على خوض المباريات الثلاث في الدور الأول، اجاب بايج "هذا هو سؤال المليون دولار. لا نعلم. سنقيّم كل مباراة، واذا كان جاهزاً سيكون الامر رائعاً، وإذا لا سنقوم بادارة زمن مشاركته".

ومنح بايج الفرصة أيضاً للاعب وسط سوانسي جو ألن لاثبات لياقته قبل البطولة، بعد أن لعب دوراً كبيراً في ايصال ويلز إلى نصف نهائي كأس أوروبا 2016 وثمن نهائي أوروبا 2020 التي أقيمت صيف 2021، لكنه لم يلعب منذ سبتمبر لاصابة عضلية بفخذه "اتصلت به قبل يومين لابلغه انه سيكون بين الـ26 لرفع الضغوط عنه".

تشكيلة الـ26 لاعباً:

حراسة المرمى: واين هينيسي (نوتنغهام فوريست الإنكليزي)، داني وورد (ليستر سيتي الإنكليزي)، آدم ديفيس (شيفيلد يونايتد الإنكليزي)

الدفاع: إيثان أمبادو (سبيتسيا الإيطالي)، كريس ميفام (بورنموث الإنكليزي)، توم لوكير (لوتون تاون الإنكليزي)، بن ديفيس (توتنهام الإنكليزي)، كريس غونتر (ويمبلدون الإنكليزي)، كونور روبرتس (بيرنلي الإنكليزي)، جو رودون (رين الفرنسي)، نيكو وليامس (نوتنغهام فوريست الإنكليزي)، بن كابانغو (سوانسي سيتي)

الوسط: جو ألن (سوانسي سيتي)، آرون رامسي (نيس الفرنسي)، هاري ولسون (فولهام الإنكليزي)، جوني وليامس (سويندون تاون الإنكليزي)، جو موريل (بورتسموث الإنكليزي)، ديلان ليفيت (داندي يونايتد الاسكتلندي)، روبن كولويل (كارديف سيتي)، سوربا توماس (هادرسفيلد الإنكليزي)، مات سميث (ميلتون كينز دونز الإنكليزي)

الهجوم: غاريث بايل (لوس أنجليس أف سي الأميركي)، دانيال جيمس (فولهام الإنكليزي)، كيفر مور (بورنموث الإنكليزي)، برينان جونسون (نوتنغهام فوريست الإنكليزي)، مارك هاريس (كارديف سيتي)