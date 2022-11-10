الامارات | زاك ستيفن أبرز المستبعدين عن قائمة المنتخب الأمريكي في مونديال 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كان زاك ستيفن، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، من بين أبرز اللاعبين المستبعدين من قائمة الـ26 لاعبا للمنتخب الأمريكي التي ستشارك في كأس العالم بقطر، والتي أعلنها جريج برهالتر، المدير الفني، صباح اليوم. وضمت القائمة كريستيان بوليسيتش، لاعب تشيلسي، وويستون ماكيني، لاعب يوفنتوس، وسيرجينو ديست، لاعب ميلان، وثنائي ليدز يونايتد برندن آرونسون وتايلر آدامز. ويتواجد المنتخب الأمريكي في المجموعة الثانية بالمونديال مع منتخبات ويلز وإنجلترا، وإيران.

وغاب ستيفن، المعار لفريق ميدلسبره من مانشستر سيتي، حيث وقع الاختيار على الثلاثي مات تيرنر وشون جونسون وإيثان هورفاث ليكونوا الحراس الثلاثة للمنتخب الأمريكي. وضمت القائمة أيضا مدافع فولهام، تيم ريم بجانب المهاجم حاجي رايت، بينما غاب عن القائمة المهاجم الشاب ريكاردو بيبي (19 عاما)، بجانب باول أريولا وجوردان بيفوك. ويفتتح المنتخب الأمريكي حملته في المونديال بمواجهة ويلز يوم 21 نوفمبر، قبل مواجهة إنجلترا ثم إيران.

وجاءت قائمة المنتخب الأمريكي كالتالي: إيثان هورفاث (لوتون تاون)، ومات تيرنر (أرسنال)، وشون جونسون (نيويورك سيتي)، وأرون لونج (نيويورك ريد بولز)، وووكر زيمرمان (ناشفيل)، وكاميرون كارتر فيكرز (سيلتك)، ودياندري يدلين (إنتر ميامي)، وجوسيف سكالي (بوروسيا مونشنجلادباخ)، وأنتوني روبنسون (فولهام)، وسيرجينو ديست (ميلان)، وشاك موري (ناشفيل)، وتيم ريم (فولهام)، وجيوفاني رينا (بوروسيا دورتموند)، وويستون ماكيني (يوفنتوس)، ويونس موسى (بلنسية)، وتايلر آدامز (ليدز يونايتد)، ولوكا دي لا توري (سلتا فيجو)، وبرندن آرونسون (ليدز يونايتد)، وكيلين أكوستا (لوس أنجلوس)، وكريستيان رولدان (سياتل ساوندرز)، وكريستيان بوليسيتش (تشيلسي)، وتيموثي وياه (ليل)، وحاجي رايت (أنطاليا سبور)، وجوش سارجنت (نورويتش سيتي)، وجيسوس فيريرا (إف سي دالاس)، وجوردان موريس (سياتل ساوندرز).

