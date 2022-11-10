تفاصيل أزمة إمام عاشور مع الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن أزمة إمام عاشور لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك لم تنتهي حتى الأن وهناك خلاف على المقابل المادي بين الطرفين لتعديل عقده في الفترة القادمة.

وقال الإعلامي إسلام صادق :" إمام عاشور لاعب فريق الزمالك يتمسك بالحصول على مقابل مادي مرضي بالنسبة له في العقد الجديد مع نادي الزمالك وهو ما نقله اللاعب لإدارة ناديه لتنفيذ رغباته قبل التجديد بشكل رسمي ".

وأضاف:"هناك فوارق مالية بين ما عرضه نادي الزمالك وبين رغبة إمام عاشور وهناك جلسة مع اللاعب منتظرة خلال الفترة القادمة ".

يفتقد لقدر المسؤولية

من جانبه ، كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك عن حقيقة الخلاف بين النادي الأبيض وإمام عاشور لتجديد تعاقده.

وقال أمير مرتضى عبر قناة الزمالك: "إمام عاشور لاعب جيد للغاية ويحب نادي الزمالك ولكنه يفتقد لقدر المسؤولية الذي يناسب حجم نجوميته ومكانته مع الفريق".

وأضاف "نحاول أن نوضح لـ إمام عاشور قيمته مع النادي وهو يستجيب لنا ويعترف أيضا بأخطائه ويفعل الكثير من الأمور الإيجابية".