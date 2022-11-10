«مضاعفة العقوبة في ديسمبر» .. صاعقة جديدة للاعب الأهلي «كهربا»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن مهلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمحمود كهربا لاعب فريق الأهلي لسداد غرامة نادي الزمالك تنتهي بنهاية شهر ديسمبر المقبل.

وقال إسلام صادق :" مهلة الفيفا لكهربا لاعب الأهلي لسداد غرامة نادي الزمالك التي تصل إلى مليوني و650 ألف دولار ورفع الإيقاف تنتهي بنهاية شهر ديسمبر المقبل".

وأضاف:" في حالة عدم دفع كهربا للغرامة المالية في المدة القانونية من المحتمل توقيع عقوبة ٦ شهور مرة أخرى أو مضاعفتها لسنة كاملة".

هروبه من النادي الأبيض

يتمسك مرتضى منصور رئيس الزمالك، بحق النادي كاملا في أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، رافضا أي وساطة لجدولة المبلغ، على خلفية القرار الصادر من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بإيقاف اللاعب 6 أشهر، بسبب هروبه من النادي الأبيض، وعدم سداد غرامة 2 مليون دولار، التي أقرتها المحكمة الرياضية الدولية منذ يونيو 2019.