شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق كأس العالم لسلاح السيف رجال وسيدات بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الخميس، أول سلسلة بطولات كأس العالم لسلاح السيف رجال وسيدات لموسم 2022-2023، والتى تستضيفها الجزائر العاصمة فى الفترة من 10 حتى 13 نوفمبر الجارى.

وضمت قائمة المنتخب المصرى للرجال كلا من: محمد عامر وزياد السيسى وأدهم معتز ومدحت معتز وزياد نوفل ومصطفى أيمن ومازن العربى.

بينما جاءت قائمة المنتخب المصرى للسيدات كالتالى: ندى حافظ ومريم الدغيدى وجنى شريف وجنى مدحت.

ويرافق المنتخب المصرى المدير الفنى لسلاح السيف شريف البكرى وطبيب المنتخب أحمد عزت.

وجاءت مجموعات لاعبات منتخبنا الوطنى كالتالى:

الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة

مريم الدغيدى - المجموعة السادسة

الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة

جنى شريف البكري - المجموعة الحادية عشر

جنى مدحت البكري - المجموعة الرابعة عشر

ندى حافظ - المجموعة الثامنة عشر

بينما جاءت مجموعات لاعبي المنتخب الوطني كالتالي:

الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة

محمد عامر - المجموعة الثانية

زياد السيسي - المجموعة الثالثة

مازن العربي - المجموعة التاسعة

زياد نوفل - المجموعة الحادية عشر

مدحت معتز - المجموعة الثانية عشر

الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة

أدهم معتز - المجموعة التاسعة عشر

مصطفى أيمن - المجموعة ال 21

وتقام اليوم فعاليات دور المجموعات والأدوار التمهيدية للسيدات والرجال، كما تبدأ غدًا الأدوار الرئيسية حتى النهائي للسيدات، ثم تقام في اليوم الثالث الأدوار الرئيسية حتى النهائي للرجال، وأخيرًا في اليوم الأخير تقام منافسات الفرق للرجال والسيدات.