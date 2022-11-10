الاتحاد السكندرى يستعيد خدمات محمود علاء أمام فيوتشر

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش خدمات مدافعه محمود علاء أمام فيوتشر فى المباراة المقرر لها 8 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتعرض محمود علاء للإيقاف لمدة مباراتين، بسبب طرده فى مباراة فريقه أمام الداخلية بالجولة الثالثة من الدورى ليغيب عن لقاء طلائع الجيش الماضى، كما سيغيب عن مباراة غزل المحله المقبلة.

ويعد محمود علاء من الركائز الأساسية فى صفوف سيد البلد بعد تدعيمه لخط الدفاع ضمن الصفقات الشتوية، قادما من نادى الزمالك على سبيل الإعارة، وحصل الاتحاد السكندرى على العلامة الكاملة بالفوز فى ثلاث مباريات فى الدورى على حساب أسوان والداخلية والطلائع.

وضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا 24 لاعبا إلى قائمة الفراعنة من بينهم محمود علاء، لمعسكر شهر نوفمبر و الذي ينطلق في الفترة من 7 إلى 18 ويتخلله ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري ، حيث تم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.