شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يجهز مصابى إنبى خلال فترة التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى اللاعبين المصابين خلال فترة التوقف الدولى، من أجل الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن الفريق البترولى بدأ الموسم بمجموعة من اللاعبين غير الجاهزين مثل عماد ميهوب وأحمد أمين أوفا وكريم الطيب وإبراهيم جلال.

وحرص كشرى على متابعة حالة اللاعبين المصابين مع الجهاز الطبى للاطمئنان على آخر تطورات حالتهم ومدى إمكانية عودتهم قبل استئناف مسابقة الدورى العام المتوقفة فى الوقت الحالى لانشغال المنتخب الوطنى بمواجهة بلجيكا الودية.

كما وضع كشرى برنامجا تدريبيا خاصا ومكثفا لـ إيريك تراورى لاعب الفريق البترولى، خصوصاً أن اللاعب ليس فى كامل جاهزيته الفنية بسبب غيابه عن المشاركة مع بيراميدز خلال الموسم الماضى، حيث يحاول تجهيز اللاعب بشكل تدريجي من خلال جرعات تدريبية وعبر إشراكه خلال المباريات، لاسيما أنه يؤمن بقدارته الفنية والبدنية ويري أنه لم يحصل على فرصته بالشكل الأمثل خلال الفترة الماضية.

وتوقفت بطولة الدورى المصرى الممتاز بعد مرور 3 جولات فقط على ضربة البداية، وذلك لفترة قد تصل إلى 21 يوما بداية من يوم 3 نوفمبر الجارى حتى يوم 23 من نفس الشهر على أن تستأنف المسابقة بداية من يوم 23 نوفمبر الجارى بمباراة فريق بيراميدز والبنك الأهلى فى الجولة الرابعة والتى ستقام على ملعب الدفاع الجوى.