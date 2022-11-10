شكرا لقرائتكم خبر عن جنش عن ركلات ترجيح أول أغسطس: تقدمت بشكل عفوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جنش، حارس مرمى فريق فيوتشر، أن الإدارة تضع أهدافا يسير عليها الفريق، ومنها الوصول لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جنش فى تصريحات تليفزيونية: "كنت أعلم بعدم وجود تقنية فيديو، وإذا كانت موجودة فكان ينبغى أن نحصل على ركلة جزاء خلال المباراة".

وأكمل: "تقدمت للأمام بشكل عفوى لكن لم تكن مقصودة ولا أعتقد أننى تقدمت بشكل مبالغ فيه خلال ركلات الترجيح".

وواصل حارس مرمى فريق فيوتشر أن منظومة الفريق لها أهداف محددة نسير عليها لذلك التوفيق حالفنا في الكونفدرالية الأفريقية، قائلا: "نلعب فى أفريقيا لأول مرة أمام فريق لديه خبرات كبيرة وقادم من دورى أبطال أفريقيا، كان لدينا ثقة أننا قادرون على العودة فى النتيجة".

وأتم تصريحاته: "هذا الجيل كتب التاريخ فى فيوتشر، كان طموح النادى بأكمله هو التأهل وننظر للخطوة المقبلة بدور المجموعات بفكر مختلف".

تأهل فريق فيوتشر إلى دورى المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على فريق أول أغسطس الأنجولى بركلات الترجيح بنتيجة 3/2 من المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات إياب دور الـ32 التكميلى للبطولة.