شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الونش " لكل جواد كبوة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة قوية من الدعم شهدها لاعب نادى الزمالك و نجم خط الدفاع محمود حمدى الونش من الجماهير فى ظل إجراؤه جراحة ناجحة مؤخرا فى إنجلترا تبعده عن الملاعب الفترة المقبلة .

و يسعى الونش بكل قوته إلى تجاوز هذه المحنة سريعا للعودة للتألق مع الفريق الأبيض، نظرا لحاجة الفريق لجهوده .

وقامت إدارة الكرة بالزمالك، بقيادة أمير مرتضى منصور، بتنسيق سفر الونش لإنجلترا من أجل العلاج بأحدث الأجهزة الطبية، بجانب التواصل مع الطبيب الذي أجرى العملية للاعب قبل سفره لمعاناته من قطع فى وتر الخلفية .

محمود الونش انضم للزمالك موسم 2016 قادما من فريق طلائع الجيش الذي بدأ مسيرته فيه وتدرج من قطاع الناشئين حتي الفريق الأول.

استطاع الونش في سنوات قليلة أن يحصد العديد من البطولات مع نادي الزمالك كان أبرزها، بطولة الدورى وبطولة كأس مصر مرتين، وبطولة كأس السوبر المصري مرتين، وبطولة كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضاً.

ويرصد الخليج 365 لقطات للونش فى الصور التالية :