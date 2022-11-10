شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة سيدات اليد أمام الكونغو فى أول مشوار بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لسيدات كرة اليد، اليوم الخميس، أول لقاءات منافسات بطولة أفريقيا التى تستضيفها السنغال خلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر الجارى أمام الكونغو.





موعد مباراة مصر والكونغو

تقام مباراة منتخب سيدات اليد أمام الكونغو فى تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب سيدات اليد نظيره تونس فى تمام السادسة مساء الجمعة والمغرب فى الثانية ظهر الأحد، قبل أن يختتم الدور الأول بمواجهة غينيا يوم الاثنين فى نفس التوقيت.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: أمينة عاطف ومي جمعة وشيماء صبرى وشهد الشواربى وسهيلة خالد وفرح الشاذلى وليلى هيثم وملك طلعت ونهى أيمن وسارة يحيى ومنة الله سيد وشهد حسام وأمينة هشام ويارا هانى ومريم عمر وكنزى حاتم وتقى كامل.

ويرأس البعثة أيمن صلاح مدير المنتخبات القومية باتحاد كرة اليد، ومعه رامى عبد اللطيف مدير فنى ووليد ابو العطا مدرب ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى وإيمان مرجان مدير إدارى ومنة الله بدوى أخصائى علاج طبيعى وحازم حامد محلل أداء.