شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة في الأهلي بين لجنة التخطيط وكولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر عقد جلسة خاصة بين مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ولجنة التخطيط للكرة بالنادي عقب عودة المدرب السويسري من إجازته التي يقضيها حالياً في بلاده خلال توقف الدوري ، حيث تعقد اللجنة التى يترأسها محسن صالح جلسة مع المدير الفني لمناقشة بعض الملفات الخاصة بفريق الكرة .

ويعود كولر للقاهرة الأحد المقبل بعد قضاء أجازته في سويسرا مُستغلاً فترة الراحة التى حصل عليها الفريق بدءاً من يوم الأربعاء الماضي حتى الأحد المقبل بسبب توقف الدوري .

وكان كولر قد ناقش مع جهازه المعاون بالأهلي عدة أمور خاصة بفريق الكرة خلال الفترة المقبلة ، وعقد كولر جلسة خاصة مع معاونيه على هامش مران الثلاثاء الماضي من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق عقب الراحة التي تقرر حصول اللاعبين عليها إبتداءاً من أمس الأربعاء ولمدة خمسة أيام.