شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب الشباب على استاد الدفاع الجوي.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الخميس، معسكر منتخب الشباب مواليد 2003 تحت قيادة مدربهم محمود جابر على استاد الدفاع الجوي، والذى يتخلله مباراتين وديتين أمام بنين استعدادا لكأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر فبراير من العام المقبل.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: "أحمد نادر السيد ومحمد عادل أمين ومصطفى مخلوف وكريم أحمد نبيل في حراسة المرمى، وخالد محمد عوض ومحمود بسيوني وعمر فايد وعبد الرحمن جودة ومحمد كمال وإسلام عبد الله المتولى وأحمد رضا وإياد العسقلاني ويوسف شعبان وكريم الدبيس ورأفت خليل في خط الدفاع، وطارق علاء ومحمد فارس وأحمد بيومي وأحمد علي أمين وميدو نبيل ومحمد حمدي ورامز حفظ الله ومحمود على وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد نادر حواش وعمر الساعي وعبد الرحمن أحمد زكي في خط الوسط، وأحمد شريف وبلال مظهر وفارس حاتم وعبد الرحمن الفيومي ومحمود أحمد مرسي في خط الهجوم.

تلقى الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، اعتذارا من مصطفي أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني وصلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي، لارتباطهما بمباريات رسمية، فيما اعتذر عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الالماني عن المعسكر للإصابة.

كما قرر الجهاز الفنى استبعاد الثلاثي عبد الرحمن رشدان وماجد هاني ويوسف حسن من المعسكر المقبل بسبب الإصابة، بينما شهدت القائمة تواجد ثلاثة محترفين هم رامز حفظ الله وبلال مظهر وأحمد نادر السيد.