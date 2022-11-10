حازم إمام يكشف حقيقة دوره في استبعاد كريم فؤاد من المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - علق حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على إصابة محمود متولي لاعب النادي الأهلي، وحقيقة دوره في استبعاد كريم فؤاد.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "لم يأت لاتحاد الكرة أو المنتخب أي برامج بها أحمال تدريبيه كما أشيع عن أن سبب إصابة محمود متولي هو اختلاف الأحمال التدريبية بين النادي والمنتخب".

وأردف إمام: "نحن نمتلك واحد من أفضل الأجهزة الطبية في مصر، وله تواصل مع كل الأندية، وكل شخص في المنظومة له دوره".

وأضاف إمام: "كان هناك حمل تدريبي معين لياسر إبراهيم حدده كولر قبل حصول اللاعبين على أجازه وكان هذا الحمل مرتفع لذا عندما تواصلنا مع الأهلي قالوا لنا أنه من الصعب أن يتدرب اللاعب في نفس يوم انضمامه للمنتخب لأنه تدرب في النادي صباحًا، لذا فضل فيتوريا أن يأتي بلاعب بديل خصوصًا أن المعسكر قارب على الانتهاء".

وأكمل: "في 8 لاعبين انضموا للمنتخب من الأهلي، فكيف يتحدث الناس أنني سبب استبعاد كريم فؤاد، رغم أنه انضم للمعسكر الماضي، كما أنني لو أردت مدرب ينفذ تعليماتي كنت سأبحث عن مدرب "على قد حالو" وليس مدرب كبير بحجم فيتوريا وبطولاته التي حققها".

ويواجه منتخب مصر نظيره بلجيكا يوم 18 نوفمبر في مباراة ودية بالكويت.

ولم يتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم في قطر، بينما يلعب منتخب بلجيكا ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات كندا، والمغرب، وكرواتيا.