"ريال مدريد الأبرز".. جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق اليوم الخميس العديد من المباريات في إطار الدوري الإسباني، والإيطالي، وكأس كارابو في إنجلترا.

ويعتبر لقاء ريال مدريد أمام قادش واحد من أهم لقاءات اليوم في الدوري الإسباني، خصوصًا بعد هزيمة الملكي وتعادله في أخر لقائين بالدوري.

وعلى الجانب الأخر يدخل يوفينتوس مباراة قوية في الدوري الإيطالي أمام هيلاس فيرونا، ولا بديل له سوى الفوز.

جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو - سيلتا فيجو 20:00 beIN Sports HD 1

فالنسيا - ريال بيتيس 21:00 beIN Sports HD 2

ريال مدريد - قادش 22:30 beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا - يوفنتوس 19:30 AD SPORTS Premium 1

لاتسيو - مونزا 21:45 AD SPORTS Premium 1ش