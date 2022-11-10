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"ريال مدريد الأبرز".. جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق اليوم الخميس العديد من المباريات في إطار ، والإيطالي، وكأس كارابو في إنجلترا.

ويعتبر لقاء أمام قادش واحد من أهم لقاءات اليوم في الدوري الإسباني، خصوصًا بعد هزيمة الملكي وتعادله في أخر لقائين بالدوري.

وعلى الجانب الأخر يدخل يوفينتوس مباراة قوية في أمام هيلاس فيرونا، ولا بديل له سوى الفوز.

جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو - سيلتا فيجو 20:00 beIN Sports HD 1

فالنسيا - ريال بيتيس 21:00 beIN Sports HD 2

ريال مدريد - قادش 22:30 beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا - يوفنتوس 19:30 AD SPORTS Premium 1

لاتسيو - مونزا 21:45 AD SPORTS Premium 1ش

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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