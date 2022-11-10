الامارات | مونديال 2022: استدعاء جيرو واستبعاد مينيان من تشكيلة فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استدعى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان أمس مهاجم ميلان الإيطالي المخضرم أوليفييه جيرو (36 عاماً) إلى تشكيلة من 25 لاعباً للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، فيما استبعد زميله في الفريق اللومباردي حارس المرمى مايك مينيان. وضمت التشكيلة التي يتقدمها قائد ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم هذا العام، 11 لاعباً من المتوجين باللقب العالمي في النسخة الأخيرة في روسيا 2018 في مقدمتهم القائد حارس المرمى هوغو لوريس وبديله ستيف مانداندا وكيليان مبابي وأنطوان غريزمان ورافايل فاران وبريسنل كيمبيمبي.

وأرغمت الإصابات العديدة في خط الدفاع ديشان إلى استدعاء تسعة لاعبين هم بطلا العالم بنجامان بافار ولوكاس هرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني) وشقيقه ثيو (ميلان الإيطالي)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، وليام صليبا (أرسنال الإنكليزي)، إبراهيما كوناتيه (ليفربول الإنكليزي) ودايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ)، فيما يغيب جوناثان كلاوس وفرلان مندي ولوكاس ديني.

واختار ديشان خط وسط دون متوجين باللقب العالمي بعد غياب صانعي إنجاز مونديال روسيا بول بوغبا ونغولو كانتي بسبب الإصابة، فضم أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي) وأوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا (ريال مدريد) ويوسف فوفانا وماتيو غندوزي وجوردان فيريتو.

في الهجوم، ضم جيرو وغريزمان ومبابي وبنزيمة إلى الجناحين كينغسلي كومان وعثمان ديمبيليه، بالإضافة إلى أفضل لاعب في الوقت الحالي في الدوري الألماني كريستوفر نكونكو، فيما استبعد وسام بن يدر وماركوس تورام وموسى ديابي وراندال كولو مواني.

ويدخل لاعبو المنتخب الفرنسي معسكراً تدريبياً الإثنين المقبل في مركز تدريب كليرفونتين، قبل يومين من سفرهم إلى قطر حيث سيلعبون مباراتهم الأولى في العرس العالمي في 22 نوفمبر ضد أستراليا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الدنمارك وتونس.

التشكيلة:

حراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام الإنكليزي)، ألفونس أريولا (وست هام الإنكليزي)، ستيف مانداندا (رين)

الدفاع: لوكاس هرنانديز بنجامان بافار ودايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)، تيو هرنانديز (ميلان الإيطالي)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جرمان)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، إبراهيما كوناتيه (ليفربول الإنكليزي)، رافايل فاران (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، وليام صليبا (أرسنال الإنكليزي)

الوسط: إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني (ريال مدريد الإسباني)، يوسف فوفانا (موناكو)، ماتيو غندوزي وجوردان فيريتو (مرسيليا)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)

الهجوم: كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني)، كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني)، عثمان ديمبيليه (برشلونة الإسباني)، أوليفييه جيرو (ميلان الإيطالي)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، كريستوفر نكونكو (لايبزيغ الألماني)