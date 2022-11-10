شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز "برنامج خاص" للاعبى الزمالك خلال الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الزمالك اليوم الخميس، الإجازة التى منحها البرتغالى جوسفالدو فيريرا للاعبين بالراحة لمدة 4 أيام، على أن يعود الفريق للتدريبات يوم الاثنين المقبل.

ويسعى فيريرا لإراحة اللاعبين بشكل كاف للقضاء على الإجهاد الذى ضرب الفريق وتسبب فى العديد من الإصابات، فى سابقة لم تحدث داخل الزمالك منذ فترة كبيرة.

ويجهز فيريرا برنامجا خاصا للفريق استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، فى إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وطالب فيريرا من جهازه متابعة حالة كل اللاعبين المصابين من أجل معرفة مراحل شفائه من الإصابة ومدى قدرته على العودة قبل استئناف المباريات المقبلة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.